Der Brandschutz im Käshofer Dorfgemeinschaftshaus (DGH) muss dringend erneuert werden. Sonst kann es bald nicht mehr genutzt werden.

200.000 Euro kosten die Bauarbeiten. Am deutlichsten sichtbar werden die Veränderungen auf der Rückseite sein. Dort kommt außen eine Stahltreppe hin, sie ist Rettungsweg aus der Altenstube. Das sieht der Plan des Architekturbüros Grub vor. Der bisherige Haupteingang ist nach dem Umbau kein Rettungsweg mehr. Denn der führt direkt in die Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge. Neue, barrierefreie Notausgänge kommen an den Bühnenbereich sowie in den Keller, in Richtung Straße. Die Umbauten machen Veränderungen in der Hauselektronik erforderlich. Unter anderem müssen die Notausgänge deutlich sichtbar beleuchtet sein. Zudem müssen Türen als Brandschutz- oder Außentüren konzipiert werden. Der Gemeinderat gab am Montag grünes Licht für den Umbau.

Ob sich die Brandschutzmaßnahmen damit erledigt haben, ist noch unklar. Denn das, was dort nun erneuert wird, gehört nur zu einem ersten Maßnahme-Paket. Um die Nachhaltigkeit der nun anstehenden Arbeiten zu klären, stehen noch Gespräche an. Bisher war das nicht möglich, weil einige Entscheidungsträger sich noch im Urlaub befinden. Deshalb ist derzeit nicht auszuschließen, dass am Ende doch noch ein neues Gemeinschaftshaus gebaut werden muss. Trotzdem ist das erste Maßnahmepaket unverzichtbar, denn jetzt schon sind die Altenstube und der Mannschaftsraum der Feuerwehr für eine Nutzung gesperrt. Architekt Martin Grub geht aber davon aus, dass das Haus nach Abschluss der Arbeiten für längere Zeit den Vorschriften entspricht. Ob das für zwei, drei oder fünf Jahre der Fall sein wird, wisse man aber noch nicht.

Die 200.000 Euro Baukosten sind schon in den Haushalt eingestellt. Käshofen muss hierfür keinen Kredit aufnehmen. Die Gemeinde rechnet zudem mit 45 Prozent an Zuschüssen.

Bau-Ausschuss wird eingerichtet

Um das Thema Sanierung des DGH weiter im Blickfeld zu haben, hat der Gemeinderat beschlossen, in Käshofen erstmals einen Bau-Ausschuss einzurichten. Er soll die Arbeit des bisherigen Arbeitskreises Dorfgemeinschaftshaus fortsetzen. Es handelt sich um einen Grundsatzbeschluss, weil die sechs Mitglieder hierfür noch nicht bestimmt wurden.