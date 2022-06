Ein Jahr im Verzug ist das Contwiger Dorffest, das sonst alle drei Jahre gefeiert wird. Jetzt wird in der Bahnhofstraße an Rathaus und Marktplatz wieder gefeiert.

13 Vereine bestücken die Essens- und Getränkestände sowie drei Bühnen. Los geht’s am Samstag, 2. Juli, 17 Uhr, mit Ortsbürgermeisterin Nadine Brinettes Fassanstich vor dem Rathaus. Unterstützt wird sie von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard als „Zapfmeister“. Alleinunterhalter, Discjockeys, Bands, FCK-Maskottchen Betzi und die Musikfreunde Contwig mischen mit, zudem alle vier Kindergärten. Es gibt Kinderschminken und Glitzertattoos für die Kleinen. Am Sonntagabend, 3. Juli, gastieren Jim Everett und die Linedancer der VT Contwig. Das finale Feuerwerk beginnt am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr. Gut 200 Helfer sind im Einsatz. Die Bahnhofstraße bleibt von Freitag, 12 Uhr, bis Montag 12 Uhr, für den Verkehr gesperrt.