Klein, aber fein war in diesem Jahr das Dorffest am Großsteinhauser Brunnen.

Sozusagen auf zwei Etagen, nämlich in der Hauptstraße und auf dem darunter liegenden Dorfplatz, wurde an zwei Tagen gefeiert. Stand der Samstagabend ganz im Zeichen von Musik der Red Couch auf der Bühne, wo Markus Wille und Pepe Pirmann für Stimmung sorgten, und auch im Zeichen des geselligen Zusammenseins, war der Sonntag für kleine und große Traktorfans interessant. Ab 10 Uhr kamen die Besitzer und Fahrer der Traktoren in die Ortsmitte vor die Kirche gefahren, wo sie ihre Gefährte galerieartig aufstellten. Ab 13 Uhr folgte die Rundfahrt durch die Gemeinde, und um 14 Uhr wurden die Traktoren prämiert. Preise bekamen die drei schönsten restaurierten Traktoren, der älteste Traktor, der älteste Teilnehmer und der am weitesten angereiste Teilnehmer, und zwar aus den Händen des Verkehrs-Staatssekretärs Andy Becht.