Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Anfang August hat die Polizei einen unfallflüchtigen Lkw-Fahrer gesucht, der einen Carport in Bottenbach zerstört hat und dann weiterfuhr. Der Mann ist ermittelt, aber die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren jetzt eingestellt.

Am 6. August hatte der Brummifahrer laut damaligem Polizeibericht beim Rangieren einen Carport in der Harzbrunnerstraße in Bottenbach gerammt, sodass dieser einsturzgefährdet war. Geschätzter