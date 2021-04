Der direkte Weg von Reifenberg nach Zweibrücken ist wieder frei. Ab 12. April sollen auch die Busse wieder den alten Weg fahren und nicht mehr die Umleitung über Rieschweiler.

Ab Mitte April rückt auch die Baustelle in der Ortsdurchfahrt weiter – von der Kreuzung an der Kirche bis zur Einmündung Friedhofstraße. Die Absperrungen werden schon nächsten Freitag aufgestellt. Drei Monate Bauzeit sind laut Bürgermeister Pirmin Zimmer für diesen zweiten Bauabschnitt geplant. Die Anwohner müssten damit rechnen, dass sie nicht immer mit dem Auto an ihr Haus kommen, sondern sich auch mal für eine Woche einen Ausweichparkplatz suchen müssen, kündigte er an.

Die Müllabfuhr fährt auch nicht in die Baustelle, aber es gibt Sammelplätze beim Anwesen Schnur und am Dorfplatz. Dafür stellt man die gelben Säcke und die Tonnen vors Haus, die Baufirma holt sie ab und bringt die Tonnen zurück. Die sollen deshalb mit der Hausnummer markiert werden – nicht mit dem Namen.

Die Umleitung führt dann durch Kolbengartenstraße, Poststraße und Höhgasse. Der Bus nach Zweibrücken nimmt diese Strecke und hält in der Kolbengartenstraße und an der Abzweigung Poststraße/Höhgasse. Der Bus Richtung Thaleischweiler-Fröschen und Pirmasens hält nur noch in der Kolbengartenstraße, da er sonst nicht wenden kann.

Die Fahrzeiten gleichen sich wieder den früheren Zeiten an, stehen aber noch nicht endgültig fest. Sie werden an den Haltestellen ausgehängt und sind dann auch unter bahn.de im Internet abrufbar. Während die Straße durchs Tal gesperrt war, fuhren die Busse nach Zweibrücken über Maßweiler und Rieschweiler, was etwa 15 Minuten länger dauerte. Künftig ist wieder wie üblich Maßweiler der Wendepunkt.