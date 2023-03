Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Neubaugebiet in Reifenberg, das am Ortsausgang parallel zur Kolbengartenstraße entsteht, wird – anders als ursprünglich gedacht – von oben her erreichbar sein und in einer Sackgasse enden. Außerdem fällt ein Bauplatz weg, so dass zunächst nur 14 Baugrundstücke entstehen. Der Gemeinderat beschloss dies am Dienstag einstimmig, nachdem Anwohner Bedenken wegen des Verkehrs geäußert hatten.

Zunächst war die Idee, das Baugebiet nur von unten her zu erschließen – von der Kurve in der Kolbengartenstraße – und die neue Straße