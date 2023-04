Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Heltersberg gibt es ein besonders Stück Wald: Das Naturwaldreservat Langendell in der Biosphärenreservat-Kernzone Hundsberg. Ein Gebiet, in dem gleich zwei Schutzziele, die teils deckungsgleich sind, verfolgt werden. Für beide Schutzstatute gilt, dass es sich um eine Waldfläche handelt, in der der Wald sich selbst überlassen bleibt.

Für Waldbesucher heißt das: Achtung, das Gebiet zu betreten ist maximal auf den vorgegebenen Wegen erlaubt. Auch das, was aktuell gerade viele Menschen in den Wald zieht, das Pilzesammeln,