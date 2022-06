Seit 29. Mai hat die Hornbacher Gimpelwaldhütte zwei neue Pächterinnen. Seit Mai 2021 hatte die Hütte leergestanden.

Die beiden neuen Wirtinnen arbeiten im Hauptberuf die Woche über in Zweibrücken: Katrin Braun im Villeroy-&-Boch-Outlet auf dem Flughafen, Bettina Weber in einem Steuerbüro. Beide kennen sich seit Jahren vom gemeinsamen Gassigehen mit ihren Hunden. „Wir hatten gehört, dass die Stadt Hornbach für die Gimpelwaldhütte Pächter sucht und haben uns aus dem Bauch heraus dafür entschieden“, erzählt Bettina Weber.

Ihre Freundin Katrin Bauer hat eigens ihren Hauptjob von 40 Wochenstunden auf die Hälfte heruntergefahren. Die gelernte Restaurant-Fachfrau stammt aus Görlitz in Sachsen, ist aber von ihren früheren Stationen im Raum Zweibrücken – unter anderem Weihermühle, Weinbar und Paramount – dem Publikum bekannt.

Bald wird die Brücke über die Schwalb saniert

Bislang sind die beiden Damen sehr zufrieden mit der Resonanz. „Viele Leute sind glücklich, dass die Hütte wieder geöffnet ist“, sagt Katrin Bauer. Neben Getränken und selbstgebackenem Kuchen bietet das Duo, das von seinen Familien unterstützt wird, auch kleine Hüttengerichte an. Vergangenes Wochenende war dies zum Beispiel Spießbraten mit Kartoffel- oder Nudelsalat. Eine kleine Hüttenkarte mit Gerichten wie Schnitzel oder Würstchen ist in Planung.

Während der Sanierung der Brücke über die Schwalb, die in sechs bis acht Wochen beginnen soll, wird die Zufahrt zur Gimpelwaldhütte erschwert, erklärt Hornbachs Bürgermeister Reiner Hohn. Fünf bis sechs Monate Bauzeit bei Vollsperrung bedeutet, dass Fußgänger aus Hornbach zum Beispiel den Fußweg am Fritz-Huber-Stadion benutzen können, um zur Hütte zu kommen. Autofahrern stehe der Weg über den Ringweilerhof und die Quetschenallee offen. Für die Feuerwehr gibt es eine Sonderregelung: Wenn diese zur Hütte oder in den Gimpelwald muss, darf sie über den alten Sportplatz fahren. Den beiden Pächterinnen verspricht Hohn „für alles eine Lösung“: Die Stadt werde ihnen für die Zeit der Sperrung „auf jeden Fall entgegenkommen“.

Info

Geöffnet ist bislang samstags, sonntags und feiertags ab 11 Uhr. Je nach Nachfrage möchten die beiden Zweibrückerinnen auch wochentags öffnen. Man kann die Hütte auch für Feiern mieten.