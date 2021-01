Corona? Ja, auch. Aber nicht nur! Auch jenseits der Pandemie, gab es Ereignisse, die das Zweibrücker Land 2020 beschäftigt haben. Die Schulen in Bottenbach, Contwig und Hornbach etwa, die Kindergärten, die in vielen Dörfern mehr Platz brauchen. Der Amtswechel an der Spitze der VG Zweibrücken-Land und eine ganz tolle Aktion zum Jahresende. Wir haben noch mal Bilder zu einigen wichtigen Themen des Jahres rausgesucht.