In Contwig herrscht Lebensgefahr – ungefähr jeden Monat einmal für eine halbe Stunde. Immer wenn sich die Bahnschranke nicht öffnet, nachdem ein Zug durchgefahren ist. Wer eine halbe Stunde wartet, ohne dass sich was tut, der riskiert schon mal, über die Gleise zu laufen oder zu fahren. Was dabei passieren kann, hat man diese Woche in der Südpfalz erlebt, wo ein Politiker ums Leben gekommen ist. Das Schlimme: Das Problem besteht in Contwig schon seit zehn Jahren. Die Bahn muss es jetzt lösen. Sofort. Sie darf sich weder Wochen noch Monate Zeit lassen. Menschenleben sind in Gefahr.