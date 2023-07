Das Diakoniezentrum Pirmasens hat Mitte Juni in einem Gottesdienst in der Kapelle des Hauses Sarepta in Contwig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt und verabschiedet.

Weil der Ehrungsgottesdienst 2022 wegen der Corona-Pandemie ausfiel, wurden nun die Mitarbeiter ausgezeichnet, die ihr Dienstjubiläum oder ihren Renteneintritt im Jahr 2022 hatten. Geehrt wurden für 25 Jahre Marta Fomina, Michael Gödde, Jürgen Kolbe und Simone Weber, für 20 Jahre Gabriele Eitel, Elke Heß, Jürgen Kubsda, Petra Merl und Christine Radtke, für 15 Jahre Thomas Rosin und Tatjana Winter sowie für zehn Jahre Pia Bunzel, Marie-Luise Geßner, Stephanie Hartenstein, Julia Kißling, Daniel Krob, Stefanie Schantz und Yvonne Schütz. Verabschiedet wurden Rosemarie Liebig, Ursula Sprau und Eleonore Woll.