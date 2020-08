Vor gut fünf Jahren hieß es einmal, der Bau des neuen Wertstoffhofs in Contwig soll im Frühjahr 2015 beginnen, aber er hat sich immer wieder verzögert. Nun hat die Erweiterung des Recyclinghofs eine große Hürde genommen.

„Seit 4. August ist die immissionsschutzrechtliche Genehmigung da“, teilte Freddy Leiner von der Kreisverwaltung Südwestpfalz am Dienstag dem Umweltausschuss mit. Er sei guten Mutes, sagte Leiner, dass der Recyclinghof 2021 erweitert werden kann. Was noch fehlt, sei die Einleiteerlaubnis wegen des Niederschlagswassers und dessen Entsorgung. Das Regenwasser soll in den Schwarzbach geleitet werden.

Wie mehrfach berichtet, soll der Recyclinghof seit 2015 erweitert werden. Teils mit Spezialasphalt, um dem hohen Gewicht der Container und Anlieferfahrzeuge Rechnung zu tragen. Der Recyclinghof bleibt in der Schwarzbachstraße, wird aber größer und rückt nach vorne. Die Erweiterung ist notwendig, weil seit 2015 auch Sperrmüll in Contwig abgegeben werden kann und der Platz zu eng geworden ist. Die Kosten für das Projekt hatten sich bis 2019 auf etwa 870 000 Euro gesteigert.