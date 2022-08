Schweix reiht sich unter die Gemeinden der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, die das Münchener Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser mit dem Breitbandausbau im Dorf beauftragen wollen. Die letzte Entscheidung trifft der Landkreis.

Im Februar hatte Bottenbachs Ortsbürgermeister Klaus Weber dafür plädiert, dass die gesamte Verbandsgemeinde Pirmasens-Land eine einheitlich Breitbandversorgung über Glasfaserleitungen erhält. Sein Rat stimmte damals dafür, dass die Münchener Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in Bottenbach tätig wird. Seit Weber Bürgermeister der Verbandsgemeinde ist, folgten weitere der zehn verbandszugehörigen Ortsgemeinden diesem Beschluss. Der Rat Schweix stimmte am Dienstag zu.

Die UGG baut derzeit bereits in anderen Gemeinden im Landkreis ein Glasfasernetz auf, darunter in Contwig und Stambach. Die Besonderheit bei UGG ist, dass die zehn zu beteiligenden Ortsgemeinden keinen Cent zahlen müssen. Auch die Hausanschlüsse, so berichtete Hilmar Mollo für die UGG im Schweixer Rat, sind kostenfrei, sofern die Anwohner einen Internetvertrag mit der Telefonica abschließen. Die UGG ist eine Firma, bei der sich die Telefonica und die Allianz-Versicherung zusammengeschlossen haben. Selbst die im Tal liegende Hilster Mühle soll laut Mollo angeschlossen werden.

Offen für andere Anbieter

Nach der Verwirklichung werde das Netz ohne Netzanbieter funktionieren, es sei für viele verschiedene Internetanbieter offen. Wie beim Stromnetz auch, werde UGG nur das Netz anbieten, das dann von anderen Telekommunikationsanbietern gebucht werden könne. Die Privathaushalte könnten Verträge mit ihren gewohnten Anbietern abschließen.

Der Rat stimmte der Absichtserklärung für den Breitbandausbau durch UGG zu. Der Ausbau mit Glasfaser bis in die Haushalte ist jedoch nur möglich, wenn der Landkreis Südwestpfalz zustimmt. Andernfalls wird der Rat erneut beraten und zu einer anderen Beschlussfassung kommen müssen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Genehmigung zur Unterzeichnung der Absichtserklärung einzuholen. Dies erfolgt in enger Einbindung der zehn Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde.