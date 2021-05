Der Contwiger Forstwirtschaftsplan soll dieses Jahr null auf null aufgehen. Das berichtet Revierförster Jürgen Leis. Vor allem die Fichten und die Buchen bereiten ihm Sorgen. Der Fichte setzt der Borkenkäfer zu, bei der Buche ist es das trocken-heiße Wetter.

„Der Plan für 2021 ist geprägt vom Borkenkäfer und Umwelteinflüssen“, sagte Leis in der Sitzung des Gemeinderats. Konkret sieht der Plan einen Einschlag von rund 1600 Festmetern vor – unterm Hiebsatz, wie Leis hinzufügt. Mit dem Holz soll am Markt ein Ertrag von gut 29.500 Euro erzielt werden. Abzüglich der Kosten will Leis eine schwarze Null erreichen. Bisher nicht eingerechnet sei dabei die Nachhaltigkeitsprämie, die zertifizierte Wälder bekommen. Für Contwig gibt es 30.000 Euro. Wie in anderen Gemeinden schlägt Leis auch Contwig vor, die Summe wieder in den Wald zu investieren, vor allem in den Wegebau und die Waldinfrastruktur.

Der Einschlag gesunder Fichten, die noch nicht vom Borkenkäfer befallen sind, ist in Contwig nicht geplant. Im Staatswald ist er laut Leis sogar verboten. Der bereits in den Keller gesunkene Fichtenpreis soll nicht zusätzlich geschädigt werden. „Wir schlagen keine Sachen ein, wo der Preis voraussichtlich in zwei drei Jahren wieder okay ist“, so Leis. Im vergangenen Jahr wurde im Contwiger Wald ein Gewinn von 1200 Euro erzielt. Das Jahr war laut Leis vor allem durch die heißen Sommermonate geprägt.