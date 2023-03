Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einiges ist liegengeblieben in diesem merkwürdigen Jahr 2020. Bei manchen Projekten wäre Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer gerne schon weiter. Doch sei die Zeit trotz Beschränkungen und Shutdowns nicht ungenutzt verstrichen: Vorbereitungen wurden getroffen, und sobald sich das öffentliche Leben erholt, will die VG an mehreren Fronten loslegen – zum Beispiel beim Umbau des Schwimmbads Biebermühle.

Im Hintergrund arbeitete die VG Pläne aus, bereitete Entscheidungen vor, damit die Projekte der Verbandsgemeinde dieses Jahr vorankommen. Das betrifft zum Beispiel das Schwimmbad