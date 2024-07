Kontinuität ist beim Beigeordneten-Trio in der Gemeinde Contwig Trumpf: Die drei alten Inhaber des Ehrenamts sind auch die neuen.

In seiner konstituierenden Sitzung im Sportheim des SC Stambach hat der neugewählte Contwiger Ortsgemeinderat am Mittwochabend die drei bisher schon amtierenden Beigeordneten in ihren Ehrenämtern bestätigt. Jeweils einstimmig wurden die erste Beigeordnete Margit Ernst und der dritte Beigeordnete Emil Stöckle (beide CDU) wiedergewählt, während für den Zweiten Beigeordneten Thorsten Maisch (SPD) auch eine Gegenstimme in die Wahlurne eingeworfen wurde.

Weil Contwig Mitglied im Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) ist, entsendet der Ort satzungsgemäß drei Personen als Vertreter der Gemeinde in die Zef-Verbandsversammlung. Neben Nadine Brinette (CDU), die als Ortsbürgermeisterin automatisch der Versammlung angehört, schickt der Gemeinderat noch seine beiden Mitglieder Franz Marterer (CDU) und Volker May (SPD) in das Zef-Aufsichtsgremium.