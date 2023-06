Die derzeit größte Windkraftanlage in Rheinland-Pfalz steht still. Das Windrad im Stausteiner Wald, das 241 Meter hoch ist, ist kaputt und muss repariert werden. Das soll in zwei Wochen geschehen.

Wie Thomas Staudinger, Geschäftsführer der FP Lux Wind GmbH, am Montag am Rande der Vertragsunterzeichnung mit den sechs Gemeinden, die an den Erträgen beteiligt werden, berichtete, ist das Lager des Rotors kaputt und muss ausgetauscht werden. In zwei Wochen rückt deshalb ein Spezialkran an, der den Rotor abnimmt, sodass das Lager getauscht werden kann. Rund eine Woche werden die Arbeiten dauern, danach soll das Windrad wieder in Betrieb gehen. Der Schaden liegt bereits acht Wochen zurück. Es sei derzeit schwierig, Spezialkräne zu bekommen, weil viele Windparkbetreiber die Schwachwindphase nutzten, um die Anlagen zu warten, so Staudinger. „Es gibt einfach zu wenige Kräne. Wir hatten Glück, dass wir doch relativ schnell einen bekommen haben“, sagte er. Das Windrad mit einer Leistung von 4,2 Megawatt und einer Nabenhöhe von 166 Metern ging im August 2020 in Betrieb.