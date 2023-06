Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

300 Gäste waren es am Mittwoch zur Saisoneröffnung nicht im Contwiger Freibad. Das ist die Höchstzahl, die das Land zulässt. Am Morgen zählte Betriebsleiterin Jutta Döring 28 Besucher zwischen 9 und 13 Uhr, am Nachmittag kamen zwischen 15 und 19 Uhr dann noch mal etliche Besucher mehr als morgens. Alle mussten sich mit Einschränkungen abfinden, freuten sich aber dennoch über das kühlende Wasser.

Anders als in den Vorjahren ist dieses Jahr vieles „im Kuntwicher“. Los geht es an der Kasse, wo Abstandsmarkierungen auf dem Boden kleben und jeder Besucher ein Kontaktformular