Diese Sorge drückt Patienten und Ärzte schon lange: dass die Menschen im Dahner Felsenland bald nicht mehr ausreichend ärztlich versorgt sein werden. Die Schließung der Hausarztpraxis in Fischbach, für die kein Nachfolger gefunden wurde, hat den Druck erhöht. So sehr, dass nun auch eine kommunale Beteiligung an einem Ärztezentrum kein Tabu mehr ist.

Es ist zunächst nur ein Vorschlag, den Michael Zwick dem Verbandsgemeinderat am Dienstag unterbreitet hat: Die Verbandsgemeinde soll die Voraussetzungen für die Errichtung