Die Volksparkkonzerte gehen in die nächste Runde: In den kommenden Monaten ertönen im Volkspark wieder Rock- , Pop- und Swingnummern. Los geht es am Sonntag, 12. Mai. Ab dann finden alle zwei Wochen, jeweils um 11 Uhr, Konzerte im blauen Pavillon statt.

Den Auftakt bei den Volksparkkonzerten, die Oberbürgermeisterin Beate Kimmel eröffnen wird, macht der Musikverein Trulben. Unter dem Motto „Musikalische Weltreise“ freuen sich die Musiker darauf, traditionelle Blasmusik bis hin zum Swing im blauen Pavillon zu spielen.

Folgen wird am 26. Mai der Musikverein Hohenecken mit seinem Programm „100 Jahre und kein bisschen leise!“. Die Big Band des Musikvereins hat Instrumental- und Vokalstücke im Gepäck.

Rittersberg Big Band bietet Swing, Latin und Rock

Filmmusik, Pop und Blasmusik wird am 9. Juni die Kolpingskapelle Neustadt/Weinstraße Hambach bieten.

Ein vielfältiges Programm aus den Musikrichtungen Swing, Latin und Rock erwartet die Zuschauer am 23. Juni von der Rittersberg Big Band. Die Musiker treten unter dem Motto „Swing and Sing“ im Volkspark auf.

Zwei Wochen später, am 7. Juli, spielt das Nahetal Orchester im blauen Pavillon. Sein Repertoire an moderner Unterhaltungsmusik präsentiert das Orchester unter dem Slogan „Musikalische Vielfalt so (N)ahe“.

In die „Welt der Blasmusik“ lädt am 21. Juli die Kolpingkapelle Kindsbach ein. Sie spielt nicht nur volkstümliche Titel und Kirchenmusik, sondern auch moderne Arrangements aus Pop und Jazz sowie Medleys bekannter Musicals.

Eine „musikalische Reise durch die Zeit“

Auf eine „Musikalische Reise durch die Zeit“ können sich die Besucher mit der Spielgemeinschaft Hütschenhausen am 4. August begeben. Das 40-köpfige Blasorchester entstand aus einer 1929 gegründeten Musikkapelle.

„Hundert Jahre Blasmusik, eine besondere Reise“ heißt es dann am 18. August beim Musikverein Münchweiler, der erst kürzlich sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Das Abschlusskonzert findet unter dem Motto „Big Band goes Volkspark“ am 1. September statt. Die Blue Light Big Band Ludwigshafen, die unter anderem aus Polizeiangehörigen besteht, präsentiert sich mit Soul-, Swing- und Popmusik.

Info

Eine Übersicht über alle Konzerte der neunteiligen Reihe gibt es in der Stadt KL App. Der Eintritt zu den zweistündigen Konzerten ist kostenlos.