Um 1800 Euro haben zwei unbekannte Männer am Montag eine 89-Jährige gebracht. Wie die Polizei meldet, handelt es sich bei den Tätern um zwei angebliche Handwerker, die bereits vor einem Jahr bei der Mannheimerin waren. Unter dem Vorwand, ihren Stromkastenzähler zu überprüfen, hatten sich die Männer damals Zutritt zum Anwesen der Seniorin im Danziger Baumgang (Schönau) verschafft. Im Nachgang forderten sie hierfür eine Gebühr in Höhe von 1800 Euro, die von der 89-Jährigen auch bezahlt wurde. Am Montag waren die falschen Handwerker gegen 10.30 Uhr erneut bei der Frau und verlangten wieder 1800 Euro. Um das Geld zu holen, ging sie in eine Bankfiliale, wo sich gerade ein Polizist in privater Angelegenheit befand. Der Beamte wurde auf das Anliegen der Rentnerin aufmerksam und informierte seine Kollegen. Daraufhin flüchteten die Täter. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 0621 174 4444.

Die Polizei in Mannheim lädt Seniorinnen und Senioren am Dienstag, 21. Mai, 10 Uhr, zu einer Präventionsveranstaltung ins Präsidium im Quadrat L6,1 ein. Dort informieren die Beamten über aktuelle Betrugsmaschen und zeigen, wie man sich davor schützen kann.