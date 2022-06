An den beiden Stadteingängen, am Bahnhof und im Stadtteil Reichenbach, werden die Eingangsportale in Form von zwei Türmen erneuert. Wegen der Entwicklung als Tourismusregion hielt der Dahner Stadtrat mehrheitlich die Überarbeitung der in die Jahre gekommenen Portale für zwingend erforderlich. Auf den Portalen sollen nun künftig ebenfalls Informationen zu Dahn zu finden sein wie Hinweise zur Städtepartnerschaft mit Wasselonne. Ein Folien-Digitalfotodruck inklusive Schutzlaminat mit Dahner Motiven rundet die Neugestaltung der Portale ab. Die Kosten für die Erneuerung, inklusive Abschleifen und Lackierung, betragen knapp 3500 Euro.