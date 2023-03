Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keinen eigenen Kandidaten für die Verbandsbürgermeisterwahl konnte die Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes am Donnerstag nominieren. Am Samstag soll ein zweiter Anlauf unternommen werden. Am Montag, 18 Uhr, endet die Bewerbungsfrist.

Betretene Gesichter, gedrückte Stimmung, Ratlosigkeit und Kommentare, die von „bitter“ bis „blamabel“ reichen: So ist die Atmosphäre bei der Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes