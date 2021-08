Die beiden Käshofer Bushaltestellen in der Ringstraße und der Stopp Pfalzwerke in Fahrtrichtung Zweibrücken werden barrierefrei. Dem stimmte der Käshofer Gemeinderat bei einer Gegenstimme am Mittwoch zu.

Insgesamt kostet der barrierefreie Ausbau der Haltestellen 31.000 Euro − 16.000 Euro für die Haltestelle Pfalzwerke, die anderen 15.000 Euro für die in der Ringstraße. Weil das Land allerdings den Ausbau der Haltestellen fördert, kommen laut Bürgermeister Egon Gilbert auf Käshofen nur Kosten zwischen 5000 bis 6000 Euro zu.

In Käshofen werden gleich zwei Bushaltestellen auf einmal ausgebaut, weil an der Haltestelle Pfalzwerke, kurz vor der Abfahrt nach Homburg, die Busse in Fahrtrichtung Zweibrücken fahren, während in der Ringstraße die Schulkinder ein- und aussteigen.

12.000 Euro Nachhaltigkeitsprämie bekommt Käshofen für seinen Wald. Das Geld muss laut Egon Gilbert für den Wald und dessen Zukunft ausgegeben werden, es fließt nicht zur freien Verfügung in den allgemeinen Haushalt der Gemeinde. Der Förster wurde bemächtigt, selbst zu entscheiden, was mit den 12.000 Euro im Wald gemacht werden soll. Beispiele für Investitionen wären etwa die Wiederaufforstung oder die Instandhaltung der Waldwege.