Beim diesjährigen Bruder-Konrad-Ritt trotzten bei Nieselregen 25 Reiterinnen, Reiter und fünf Kutschenfahrer am Sonntagmorgen dem nicht gerade einladenden Wetter.

Die Route führte die Reiterinnen, Reiter und Kutschfahrer von der katholischen Kirche in Labach zur katholischen Kirche in Wallhalben. Auf der gut vier Kilometer langen Wegstrecke verfolgten etliche Pferdefreunde und Anwohner den Zug, der an den Heiligen Konrad aus Niederbayern erinnert. Pfarrer Bernhard Selinger freute sich über die Anwesenheit des Speyrer Domkapitulars Franz Vogelgesang, der nach dem Gottesdienst in der Kirche zu Wallhalben auf dem Vorplatz die Tiere segnete. Der Bruder-Konrad-Ritt hat eine lange Tradition. Die erste Reiterprozession von Labach nach Wallhalben startete im Jahr 1931. Seitdem findet sie jährlich statt und wird – wie auch in diesem Jahr – von Musikern auf einem Wagen begleitet.