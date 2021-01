Am Donnerstag nächster Woche können die Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben für die Landtagswahl am 14. März Briefwahlunterlagen beantragen. Dafür hat die Verbandsgemeinde ein eigenes Wahlamt außerhalb der Verwaltung eingerichtet. Am liebsten wäre es Verbandsbürgermeister Thomas Peifer aber, es würde niemand vorbeikommen.

Nicht, dass er auf eine geringe Wahlbeteiligung hoffen würde oder weil er nicht möchte, dass die Wähler per Brief abstimmen. Im Gegenteil. Aber er möchte die Kontakte so gering wie möglich halten. „Am liebsten wär’s uns, wenn die Leute das per Mail oder Post machen“, sagt er. Und er ergänzt: „Aus Erfahrung wissen wir aber, dass viele das nicht machen.“ Er hat sogar beobachtet: „Viele kommen und wollen gleich wählen.“

Doch um die Briefwahlunterlagen zu bekommen, muss man nicht extra nach Thaleischweiler kommen. „Das geht alles ohne direkte Kontakte“, sagt der Bürgermeister. Am einfachsten ist es, wenn man die Wahlbenachrichtigung zurückschickt, die alle Wahlberechtigten bis Mitte Februar mit der Post bekommen. Damit fordert man die Briefwahlunterlagen an. Man kann sie auch in die Briefkästen an den Rathäusern in Thaleischweiler oder Wallhalben werfen.

Die Wahlbenachrichtigung braucht man aber nicht unbedingt: Ab 4. Februar kann man die Briefwahlunterlagen online auf vgtw.de unter Formulare und Wahlscheinantrag, per E-Mail an info@vgtw.de, schriftlich oder persönlich beantragen. „Dafür notwendig ist die Angabe des Familien- und Vornamens, das Geburtsdatum und die Anschrift“, teilt die Verwaltung mit.

Sollte jemand vorbeikommen wollen: Die Briefwahlunterlagen bekommt man ausschließlich im Wahlamt. Und das ist wegen der Corona-Pandemie umgezogen, ins Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße 1 in Thaleischweiler-Fröschen, also an den Anfang der Einbahnstraße, in der auch die Verbandsgemeindeverwaltung liegt. Dieser Umzug sei notwendig gewesen, um die Hygienestandards und Abstandsregeln einhalten zu können. Vier Arbeitsplätze werden bis zum Samstag vor der Wahl dorthin verlegt. Am Wahlsonntag selbst sind die Mitarbeiter des Wahlamtes im Rathaus.

Das Wahlamt hat die gleichen Öffnungszeiten wie das Rathaus. Wer gleich im Wahlamt wählen möchte, kann das tun, allerdings dürfen höchsten zwei Besucher gleichzeitig rein. Es sei daher mit Wartezeiten zu rechnen – und zwar draußen. Man kann auch Briefwahlunterlagen für bis zu vier andere Personen mitnehmen, braucht dafür aber eine Vollmacht.

Bei Fragen helfen die Mitarbeiter des Wahlamtes unter Telefon 06334/441-108, -109 oder -124 weiter.