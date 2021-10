Es wäre das finanzielle Aus, wenn der Blumenladen dort bliebe, wo er seit 30 Jahren ist: in der Bahnhofstraße in Contwig. Schon Corona hat dem Geschäft zugesetzt, die Dauerbaustelle könnte das Lädchen nicht verkraften. Deshalb zieht er erst mal um.

Die neuen Geschäftsräume in der Schubertstraße 8 sind kleiner. Ute Brenkmann muss einige Abstriche machen, die es so in ihrem bisherigen Laden in der Bahnhofstraße nicht gegeben hat. Vor allem zum anstehenden Fest Allerheiligen und der Adventszeit – laut Brenkmann eines der Kerngeschäfte ihres Blumenladens – gab es sonst immer eine große Ausstellung der Gestecke. „Das ist in der Schubertstraße nicht so“, erklärt Brenkmann – es fehlt schlichtweg der Platz.

Baustelle würde das finanzielle Aus bedeuten

Der Umzug in die Schubertstraße ist kein freiwilliger. Schon die Corona-Pandemie habe dem Blumenladen finanziell zugesetzt, etwa, weil Veranstaltungen abgesagt worden sind, für die die Blumenfrau normalerweise Gestecke und Sträuße anfertigte. „Da konnten die Leute aber zumindest herfahren und ihre Bestellungen abholen“, sagt Brenkmann. Mit der Baustelle unter Vollsperrung könnten die Kunden den Laden nur zu Fuß erreichen. Damit falle zum einen die Laufkundschaft weg, zum anderen sei es kaum machbar, dass die Leute mit manchmal schweren und sperrigen Gestecken zurück zum Auto laufen müssen – vor allem für Ältere sei das unzumutbar.

Dass die Bahnhofstraße voll gesperrt ist, merkt Brenkmann: „Da kommt keiner mehr“, sagt sie. Höchstens ein bis zwei Kunden würden pro Tag ihr Geschäft besuchen, kein Vergleich zu früher, als die Bahnhofstraße noch frei war. Sie ist sicher: Bliebe sie dort, würde das das finanzielle Aus ihres Ladens bedeuten. Der Umzug in die Schubertstraße soll jedoch nur eine Zwischenlösung sein. „Wenn die Straße fertig ist, ziehen wir wieder zurück“, kündigt die Blumenladen-Chefin an. Auch die Öffnungszeiten in der Schubertstraße sollen so bleiben, wie bisher.

Eröffnung

Am Samstag, 9 Uhr, öffnet der Contwiger Blumenladen in der Schubertstraße 8. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr. Montag ist Ruhetag.