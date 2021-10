Contwig soll sowohl eine Blühwiese bekommen als auch eine Obstbaumwiese, auf der für jedes neue Stambacher und Contwiger Baby ein Baum gepflanzt wird. Der Auftragsvergabe stimmte der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig zu.

Die Blühwiese, so Bürgermeisterin Nadine Brinette, soll am Seitershang oberhalb der Schreinerei ausgesät werden, und zwar auf einer Fläche von rund 0,7 Hektar. Das ist in etwa so groß wie ein Fußballfeld. Einmal im Jahr soll die Wiese gemulcht werden, das Pauschalangebot liegt bei rund 780 Euro pro Jahr. Solche Blühwiesen sollen beispielsweise Insekten anziehen, die dort Nahrung finden.

Oberhalb des Waldes, wo auch die Waldjugend beheimatet ist, soll laut Brinette die Obstbaumwiese ausgewiesen werden. Geplant ist, dass für jedes neue Kind ein Bäumchen gepflanzt wird. Eine ähnliche Tradition gibt es auch in anderen Gemeinden im Zweibrücker Land, beispielsweise in Bottenbach und in Mauschbach. Jeder Baum soll mit einem Namensschild personalisiert werden, zudem könnten regelmäßig mit den Kindern und den Eltern zum Erntedank ein Fest abgehalten werden. Weil der Bürgermeisterin noch nicht genug Angebote vorlagen, ermächtigte der Rat sie, eigenständig den Auftrag später zu vergeben.