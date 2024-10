Erstmals finden die Mühlenerlebnistage im Wallhalbtal im Oktober statt. Vom 11. bis 13. Oktober stehen regionale Produkte im Mittelpunkt. Die Mühlenwirte servieren Herbstliches.

Am Freitag, 11. Oktober, macht ein ökumenischer Gottesdienst ab 17 Uhr am Landhotel Weihermühle den Auftakt. Wie Lea Straßer von der Tourist-Information erläutert, wird beim Gottesdienst inhaltlich auf die besondere Bedeutung der Mühlen eingegangen. Im Anschluss spielt die Pälzer Country Bänd am Landhotel und später dann noch an der Kneispermühle. Auf diese Weise, so Straßer, werden über die beiden Auftrittsorte erstmals zwei Mühlen in einem Programmpunkt miteinander verbunden.

Der amtierende Marktgraf Lasse Burkhardt und mehrere ehemalige Hoheiten des Sickinger Landes sind am Samstag bei einer öffentlichen Wanderung dabei, die um 15 Uhr an der kleinen Mühle im Weihermühltal beginnt. Gästeführerin Hiltrud Woll leitet die Ausflügler über den Wasserschaupfad und in den Kessel. Unterwegs beantworten die Hoheiten Sickinger Land alle Fragen rund um ihr Ehrenamt. Zum Abschluss wird in der kleinen Mühle eingekehrt.

Am Sonntag kann man ab 10 Uhr den Mühlenmarkt an der Kneispermühle besuchen. Erzeuger und Vermarkter bieten regionale Produkte von Obst über Honig, Liköre, Craftbier, Dekorationen und Schmuck bis hin zu frischen Nudeln an. Für Kinder gibt es einen Workshop.

Auf dem Hitscherhof darf man sich am Freitag und Samstag wieder in das Maislabyrinth wagen. Dazu gibt’s dort den Lagerverkauf und allerlei Kulinarisches rund um den Kürbis.

Info

Einen Flyer mit Programm und den Angeboten der Pfälzer Mühlenwirte gibt es bei der Touristinformation der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben unter E-Mail touristinfo@vgtw.de und unter der Telefonnummer 06334 441240.