Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 13. September wird in der Verbandsgemeinde Hauenstein der Nachfolger des aus dem Amt geschiedenen Bürgermeisters Werner Kölsch gewählt. Die RHEINPFALZ stellt die fünf Kandidaten vor – mit Blick auf Persönliches wie auf Politisches. Wir beginnen mit dem Kandidaten, der Ende Juni als erster seinen Hut in den Ring warf: Tobias Walter aus Hauenstein.

Tobias Walter ist in Hauenstein aufgewachsen und hat an der Realschule in Annweiler die Mittlere Reife erworben. Er absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Industriekaufmann in