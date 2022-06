Das Biosphärenreservat Pfälzerwald arbeitet mit mittlerweile rund 60 Partnerbetrieben zusammen, die alle drei Jahre zertifziert werden. Zuletzt haben auch wieder viele Betriebe aus der Südwestpfalz das Zertifikat erhalten.

Bei den Partnerbetrieben handelt es sich um Modellbetriebe verschiedenster Branchen aus der Region, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und deshalb mit dem Partner-Logo des Biosphärenreservats werben dürfen. Zertifiziert werden die Betriebe anhand von bundesweit gültigen Nachhaltigkeitskriterien vom Team der Geschäftsstelle des Biosphärenreservats Pfälzerwald in Lambrecht.

Für die alle drei Jahre stattfindende Rezertifizierung beauftragt das Biosphärenreservat einen externen Auditor. Bei Vorort-Terminen wird geprüft, ob der jeweilige Betrieb weiterhin den Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards entspricht. Unter anderem wird dabei Wert gelegt auf die Identifikation mit dem Biosphärenreservat und seinen Zielen, auf Fragen rund um Kooperation und Netzwerkbildung, auf Qualität und Service, auf Umweltorientierung und Regionalität sowie auf Qualität und Service.

Rezertifizierte Betriebe der Region

Die zuletzt zertifizierten Betriebe aus der Region sind die Damtierhaltung Weber in Clausen, das Brauhaus Ehrstein in Hinterweidenthal, die Landfleischerei Keller in Busenberg, die Wasgau Ölmühle in Hauenstein, die Firma Eschenfelder in Hauenstein, die Metallwerkstätte Manfred Schary in Hinterweidenthal sowie die Vogel Energietechnik in Leimen.

Partnernetzwerk

Als Teil des weltweiten Netzwerks der Biosphärenreservate hat das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen von der Unesco den Auftrag übernommen, über die deutsch-französische Grenze hinweg Grundlagen für eine nachhaltige Nutzung und für eine Erhaltung der natürlichen Ressourcen der Biosphäre zu schaffen und dafür modellhaft Umsetzungen zu entwickeln. Das kann das Biosphären-Team mit Sitz in Lambrecht nur gemeinsam mit vielen Partnern der Region erreichen.

Die Partnerbetriebe sollen über ihre Produkte und Dienstleistungen die Qualitäten des Biosphärenreservats als Modellregion für nachhaltige Entwicklung vermitteln und mit ihrer Arbeit zeigen, wie Nachhaltigkeit ganz praktisch funktionieren kann.