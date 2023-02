In der vergangenen Woche hat der Gemeinderat Kröppen einem Vertrag mit der Firma FP Lux Wind GmbH & Co.KG abgeschlossen. Das Unternehmen, das die beiden Windkraftanlagen im Stausteiner Wald bei Kröppen betreibt, beteiligt die Gemeinde damit am Ertrag der Windkraftanlagen. Je Kilowattstunde erhält Kröppen 0,2 Cent. Im Nachtragshaushalt, der jetzt öffentlich ausliegt und im Gemeinderat noch beschlossen werden muss, ist vermerkt, mit welchem voraussichtlichen Ertrag die Gemeinde rechnet. Pro Jahr sind es 30.000 Euro. Die Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Betreiber läuft bis zum Jahresende 2040, dann endet auch der Anspruch von FP Lux Wind auf eine Förderung. In diesen 18 Jahren wird Kröppen rund 540.000 Euro durch die Beteiligung einnehmen.

Die FP Lux Wind GmbH & Co.KG Kröppen ist eine Tochter des luxemburgischen Spezialfonds FP Lux Investments, der mit einem Teilfonds in Wind- und Solarprojekte in Deutschland und Europa investiert.