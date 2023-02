Die Betreibergesellschaft der beiden Windkraftanlagen im Stausteiner Wald beteiligt die Gemeinden Kröppen und Vinningen am Ertrag. Je Kilowattstunde gibt es 0,2 Cent. Die Kröpper können die Mehreinnahmen gut gebrauchen, sie haben Großes vor.

Die Betreibergesellschaft der beiden Windkraftanalgen im Windpark Kröppen, die FP Lux Wind GmbH & Co. KG, bot der Ortsgemeinde Kröppen eine finanzielle Beteiligung auf der Grundlage des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes an. Durch diese Beteiligung wird jährlich ein Betrag von 0,2 Cent je produzierter Kilowattstunde ausgezahlt. Diese Beteiligung erfolgt ohne Gegenleistung der Ortsgemeinde. Der Vertrag beginnt rückwirkend zum 1. Januar 2023 und läuft bis zum Ende des Förderanspruchs für den Betreiber bis zum 31. Dezember 2040.

Durch diese Beteiligung erzielt die Ortsgemeinde zusätzliche Einnahmen, die in ihrer voraussichtlichen Höhe im Nachtragshaushalt 2023 dargestellt werden. Zuvor hatte bereits der Gemeinderat Vinningen das Angebot des Betreibers angenommen. Einstimmig ermächtigte der Kröpper Rat Ortsbürgermeister Steffen Schwarz zur Vertragsunterzeichnung. Schwarz tat dies direkt nach dem Beschluss.

Rat schließt private Nutzung aus

Diese zusätzlichen Einnahmen kann Kröppen gut gebrauchen, denn mit dem Bau des Gemeinbedarfzentrums im Neubaugebiet an der Straße Belle Vue hat die Gemeinde einen finanziell dicken Brocken zu stemmen. Am Donnerstagabend nahm das Vorhaben eine erste Hürde. Einstimmig akzeptierte der Rat eine Nutzungseinschränkung. Der Neubau darf nach Fertigstellung nur für öffentliche, nicht jedoch für private Feierlichkeiten benutzt werden.

Am 12. Mai 2021 hatte der Ortsgemeinderat den Neubau der Gemeinbedarfseinrichtung beschlossen. Er verständigte sich auf eine Variante des Architekturbüros Blanz aus Landstuhl, wonach das künftige Gemeindezentrum neben dem Kindergarten einen Ratssaal, einen Raum für örtliche Veranstaltungen, ein Bürgermeistersprechzimmer und einen Bauhof erhalten soll. Bei der Erstellung des Lärmschutzgutachtens gab es Bedenken hinsichtlich der Nutzung. Deshalb reichte die Verbandsgemeindeverwaltung auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie einen Bauvoranfrage beim Bauamt der Kreisverwaltung ein. Die Behörde informierte daraufhin die Verbandsgemeinde und den Ortsbürgermeister darüber, dass eine Baugenehmigung nur in Aussicht gestellt werden könne, wenn private Feierlichkeiten in den Räumen ausgeschlossen würden.

Schwarz geht von positivem Bescheid aus

Zwar liegt eine schriftliche Antwort des Bauamtes auf die Bauanfragen noch nicht vor, um eine Genehmigung nicht schon im Vorfeld zum Scheitern zu bringen, beschloss der Rat einstimmig die Nutzungseinschränkung. Bürgermeister Schwarz zeigte sich zuversichtlich, dass die Ortsgemeinde damit den entscheidenden Schritt unternommen habe. Er erwarte jetzt einen positiven Bescheid der Bauabteilung der Kreisverwaltung zur Bauvoranfrage. Danach soll aus der Machbarkeitsstudie eine Detailplanung entstehen, die europaweit ausgeschrieben werden muss. Zuvor will Schwarz noch zu einer Bürgerversammlung einladen, bei der er über das Vorhaben informieren wird.

Dass der Bau des Gemeinbedarfzentrums erforderlich ist, verdeutlichte ein anderes Thema, mit dem sich der Rat befasste. Derzeit hat die Ortsgemeinde einen Geräteraum für die Lagerung von Material und Maschinen angemietet. Die Nutzfläche dieses Geräteraumes hat sich laut Schwarz inzwischen auf 120 Quadratmeter vergrößert. Bislang zahlte die Ortsgemeinde monatlich 70 Euro, in denen auch die Stromkosten enthalten waren. Einstimmig passte der Rat den Mietvertrag an. Rückwirkend zum 1. Januar 2023 beträgt die Monatsmiete 120 Euro. Zudem sind nun die Stromkosten am Ende eines Jahres gesondert durch die Ortsgemeinde zu zahlen.