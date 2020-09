Die Stadtwerke Kaiserslautern, gemeinsam mit der Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben an der Nahwerk GmbH beteiligt, sind dabei, den Zustand aller Straßenlampen in Waldfischbach-Burgalben zu überprüfen. Bislang wurden 17 Lampenmasten gefunden, deren Zustand so schlecht ist, dass im Grunde Gefahr in Verzug gilt. Der Rat stimmte zu, dass die 17 Masten getauscht werden, und ermächtigte Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB), das auch bei anderen Lampenmasten zu veranlassen, falls weitere gravierende Schäden festgestellt werden. Pro Lampe kostet der Mastentausch 1200 Euro.