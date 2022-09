Im allerletzten Moment, am Sonntagmittag, saß Oliver Türr im Sportheim und änderte die Kerwerede. Und hielt sie dann mit Kayla Grunder und Sandra Gauter.

„De Herbschd is do, de Wald werd bunt, un schun geht’s in Wiesbach wera vier Daa rund“, begrüßten sie ihre Zuhörer. „Do unne krien schun e paar e Schreck, denn jetzt ziehe ma gleich die Politik durch de Dreck.“ Die Corona-Pause haben die drei Vorleser so verarbeitet: „Beim Sportverein iss die letschde zwä Johr a net viel geloff, de Coronavirus hatt se ziemlich hart getroff. Es Sportheim war die ganz Zeit zu. Do hott’ de Holger kee Stress, awwa in de Vereinskass hatts e ganz schee Loch geress. Ke Fasching, Sportfeschd un kee Weihnachtsfeier hannse kenne mache, fa so e klenna Verein war das nimmi zum Lache. Do hinne bei de Fischer han ich nimmand meh angele gesiehn, un die Theatergrupp war zwä Johr net uff de Biehn.“

Und auch das Buswarte-Zelt war ein Thema der Rede: „Als Iwergangsleesung han die was bestellt, jetzt steht dort so e dabbich Zelt.“ Tatsächlich können sich Busfahrgäste jetzt unter einem Zelt vor Regen und Sonnenschein auf die Bank setzen, wenn sie auf den Bus warten. Noch mehr Vorkommnisse und Missgeschicke schafften es in die Jahresbilanz der sechs Wiesbacher Straußbuben.