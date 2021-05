Kommende Woche ist in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben mit Behinderungen zu rechnen. In Vorbereitung auf seine umfassende Sanierung wird der gesamte Kanal noch einmal gefilmt, um ein aktuelles Schadensbild zu haben.

Zwei Tage benötige die Firma für die Aufnahmen, berichtete Ordnungsamtsleiter Udo Rapp. Dazu werde eine mobile Baustelle eingerichtet, die von Abschnitt zu Abschnitt wandert. Es ist die Vorbereitung auf die Sanierung des Hauptkanals, die nach derzeitigem Stand am 7. Juni beginnen soll. Diese Arbeiten werden Beeinträchtigungen für den Verkehr mit sich bringen, da abschnittsweise immer wieder Ampelregelungen erforderlich sind. Ohne Vollsperrungen wird es wohl nicht gehen, sie sollen aber so kurz wie möglich gehalten werden.

Der Kanal wird mittels eines Schlauchliners saniert. Dabei wird ein neuer kunststoffbasierter Schlauch in den defekten Kanal eingeblasen, der aushärtet. Saniert wird in mehreren Abschnitten. Der erste, der am 7. Juni angegangen wird, kostet knapp 360.000 Euro. Der Auftrag ging an die Firma Umwelttechnik und Wasserbau aus Frankfurt. Der Wirtschaftsförderkreis sei bereits informiert, sagte Verbandsbürgermeister Lothar Weber (SPD). Da die eigentlich geplante Anliegerversammlung vor Baubeginn nicht stattfinden kann – coronabedingt –, werde die Öffentlichkeit auf anderen Wegen informiert.