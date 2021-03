Das Neubaugebiet am Ortseingang von Martinshöhe hat eine wichtige Hürde genommen: Der Bebauungsplan steht. Bürgermeister Hartwig Schneider hofft, dass die ersten Bauherren im Sommer 2022 loslegen können.

Noch ist einiges zu tun: Die Kaiserslauterer Firma WVE, die das Baugebiet erschließt, kann nun die Flächen kaufen und in Baugrundstücke aufteilen, die Straßen und Leitungen planen und mit der Erschließung beginnen, skizzierte Planerin Hanna Leidecker am Freitagabend im Gemeinderat die nächsten Schritte.

Zuvor hatte sie erläutert, welche Anregungen und Hinweise am Ende noch zu dem Plan eingegangen waren. Viel war es nicht mehr, und schon gar nichts, was nicht zu lösen wäre. So wollte beispielsweise der Landesbetrieb für Mobilität in der Mitte des geplanten Kreisels keine Laubbäume mit hohen Stämmen haben. Nun sollen dort Sträucher hin. Der Kreisel wird Teil der Straße, die aus Richtung Knopp kommt und nach Landstuhl und Martinshöhe abzweigt. Ein vierter Arm wird einmal ins Baugebiets führen. Die Straße dort wird verkehrsberuhigt.

Der Bebauungsplan legt auch fest, welche Vorgaben die Bauherren einhalten müssen, etwa Dachformen und die Höhe von Mauern und Häusern. Im Neubaugebiet „In den Rennwiesen“ sind im ersten Bauabschnitt 22 Bauplätze geplant.