Marktflair in Nünschweiler: 15 Mal gab es das bereits, traditionell am Pfingstmontag. Zum Bauern- und Gärtnermarkt lud die Gemeinde dann ein. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist es am kommenden Pfingstmontag wieder so weit.

Von 10.30 Uhr bis 17 Uhr bieten 36 regionale Erzeuger wieder ihre Produkte an rund um die und in der Mehrzweckhalle. Die örtlichen Vereine sorgen dafür, dass niemand hungrig oder durstig gehen muss. Die große Wiese zwischen Halle und Sängerheim wird zum Biergarten mit Blick auf das Marktgeschehen.

„Ich bin schon ein bisschen nervös“, bekennt Nünschweilers Bürgermeister Jürgen Beil ehrlich. Zum ersten Mal ist er Marktmeister. „Das ist an sich schon Neuland für mich. Dazu kommt aber auch ein bisschen die Unsicherheit, wie die Menschen den Markt nach der Corona-Pause annehmen“, erläutert er. Der Nünschweilerer Bauern- und Gärtnermarkt war bis zur Corona-Pause ein Magnet. Aus der Region, aber auch aus dem Saarland und Frankreich reisten Besucher an. Sogar mancher Südpfälzer fand dann den Weg in die Westpfalz.

Vorsichtige Annäherung

Vorsichtig habe sich die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den beteiligten Vereinen dem Thema Bauern- und Gärtnermarkt 2022 genähert, erzählt der Bürgermeister. Dass er wieder stattfinden soll, darüber habe schnell Einigkeit geherrscht. Aber die Corona-Entwicklung zu Beginn des Jahres – „als wir mit der Planung beginnen mussten“, so Beil – sei zunächst sehr unsicher gewesen. Im Laufe der Zeit wurde dann aber immer klarer: Nünschweiler kann zum Bauern- und Gärtnermarkt einladen.

Die früheren Aussteller waren vorinformiert, es wurde nachgehakt. Nicht alle Stammbeschicker sind dabei, „aber wir haben 36 Anbieter“, freut sich Beil, dass auf dieser Seite das Interesse am Markt groß ist. Dass auch die Besucher wieder Lust haben, über den Markt zu schlendern, „das hoffen wir. Und natürlich hoffen wir, dass Petrus allen wohlgesonnen ist“, sagt Beil, der zu Marktbeginn am Montag um 10.30 Uhr mit Marktgräfin Jasmin I. über den Markt laufen wird.

Angeboten werden unter anderem Pflanzen, Dekoartikel, Sommerhüte, Gürtel, Handarbeiten, Schmuck, Honig, Marmeladen, Schinken, Wein, Liköre, Gewürze, Essige, Öle und einiges mehr. Damit die Jüngsten Spaß haben, gibt es unterwegs wahrscheinlich wieder das ein oder andere Tier vom Bauernhof zu entdecken und auf dem Marktgelände eine Bastelstation. Verkehrsteilnehmer sollten beachten, dass in der Nünschweilerer Hauptstraße an Pfingstmontag Parkverbot gilt auf einer Straßenseite.