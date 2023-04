Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Nikolaus ist in diesem Jahr bundesweit auf festlich beleuchteten Traktoren unterwegs gewesen. Die Initiative „Land schafft Verbindung“ wollte damit am Samstag „einen Funken Hoffnung“ in Kliniken und soziale Einrichtungen, vornehmlich für Kinder, bringen – im Donnersbergkreis war das allerdings nicht erwünscht.

Laut Alexander Seiler, Teilhaber des Erlenhofs in Eisenberg, der die Aktion im Donnersbergkreis zusammen mit Wulf Weller vom gleichnamigen Weingut in Einselthum organisiert hat, wollen