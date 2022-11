Bei Contwig könnte bald ein Solarpark gebaut werden. Am Donnerstagabend (19.30 Uhr, Sportheim Stambach) diskutiert der Rat über den Aufstellungsbeschluss. Zudem geht es um die Pannen-Kita in der Maßweiler Straße.

Bis zu 24 Hektar, so Bürgermeisterin Nadine Brinette, soll der Solarpark groß werden. Anstoß zum Projekt habe ein Privatmann gegeben. Die Gemeinde könnte dennoch finanziell an der Anlage beteiligt werden, sofern sie gebaut wird. Genauer gesagt könnte Contwig pro erzeugter Kilowattstunde Strom einen Obolus bekommen. Bis das jedoch wirklich spruchreif ist, vergeht noch einige Zeit. Contwig ist in der Verbandsgemeinde nicht das erste Dorf, bei dem eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage gebaut werden soll. Ein ähnliches Projekt läuft derzeit beispielsweise auch in Walshausen, wobei dort das Vorhaben schon weiter fortgeschritten ist. Sollte alles nach Plan laufen und jede Instanz dem Solarpark zustimmen, könnte dieser laut Brinette im Jahr 2024 gebaut werden.

Und es geht um den neuen Contwiger Kindergarten in der Maßweiler Straße. Brinette hofft, dass dieser kommendes Jahr eröffnet wird. Der Bau des Kindergartens läuft alles andere als geplant, noch zu Amtszeiten von Brinettes Vorgänger Karlheinz Bärmann wurde Schimmel in dem noch im Bau stehenden Kitagebäude entdeckt, der Bau wurde gestoppt. Weil bereits Kinder für den Kindergarten angemeldet waren, wurde kurzerhand das Rathaus zur Kita umfunktioniert. Mittlerweile steht fest, dass ein neues Dach auf den Kindergarten gebaut werden muss. Das soll laut Brinette im Frühjahr kommenden Jahres passieren. Ihre Hoffnung ist, dass der Betrieb zum Start des Kindergartenjahres 2023/2024 beginnt. Wer die Mehrkosten bezahlt, muss noch gerichtlich geklärt werden. Das dafür benötigte Beweissicherungsverfahren sei mittlerweile abgeschlossen.