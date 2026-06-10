Die Ortsgemeinde erhält ein Fördergeld in Höhe von knapp 11.500 Euro. Die zusätzlichen Mittel sind für den Jugendraum und neue Möbel für den Seniorentreff bestimmt.

Bei dem Betrag handelt es sich um eine Förderung für Kleinstprojekte der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus beim Landkreis Südwestpfalz. Für Ortsbürgermeister Stefan Hlava (SPD) und die Betreuerinnen der Jugendgruppe geht ein Wunsch in Erfüllung: Der Jugendraum wird nun technisch moderner und schon bald auch wohnlicher. Der Übungsraum erhält eine Spiegelwand, damit sich die Jugendlichen beim Tanz sehen können. Dadurch kann leichter überprüft werden, ob die Ausführungen im erwünschten Takt und im gleichen Rhythmus verlaufen.

Ein Beamer und eine Leinwand ermöglichen künftig, eine Vorführung abzuspielen, um zu überprüfen, was noch zu verbessern ist oder an Elementen hinzugefügt werden könnte.

Neue Tische und Stühle

Für das Dorfgemeinschaftshaus gibt es neue Tische und Stühle – seniorengerecht mit Armlehne und Polsterung. Die Stühle können platzsparend gestapelt werden. Außerdem können sie bei einer Aufführung so verhakt werden, dass sie die Anforderungen der Paniksicherung erfüllen, berichtete der Ortsbürgermeister, der die Stühle bereits bestellen konnte. In einem Notfall soll somit verhindert werden, dass Stühle den Fluchtweg versperren oder Stürze verursachen.

Vorhandene Möbel abgenutzt

Hlava rechnet mit einer Lieferung Anfang Juni. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Räume verschönert, was in Eigenleistung erfolgen kann. Für weitere anfallende Kosten hat die Ortsgemeinde einen Betrag von 2500 Euro bereitgestellt.

Den Seniorentreff gibt es bereits seit mehr als 30 Jahren und die tanzende Jugend seit nahezu drei Jahrzehnten. Die Neuanschaffung ist für den Rat und Ortsbürgermeister Hlava aufgrund der Abnutzung der vorhandenen Möbel erforderlich.