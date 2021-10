Wie geht es beim vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 10 weiter? Das will der Hauensteiner CDU-Landtagsabgeordnete Christof Reichert von der Landesregierung wissen.

Reichert will durch mehrere kleine Anfragen an die Landesregierung den Sachstand der einzelnen Bauabschnitte beim vierspurigen Ausbau der B10 von Hinterweidenthal bis nach Landau in Erfahrung bringen. Er will wissen, wie das weitere Vorgehen bei den einzelnen Bauabschnitten ist, ebenso den Zeitplan erfragen und wann mit Baubeginn bei den einzelnen Abschnitten zu rechnen ist. „Der durchgängige vierspurige Ausbau der B10 bis Landau bleibt für mich ein wichtiges, zentrales Thema. Dabei gilt, die Wichtigkeit dieses Projektes bei der Landesregierung zu erwähnen und auf Dringlichkeit zu drängen“, so Reichert.

Der Abgeordnete mahnt an, dass der vierspurige Ausbau der B10 bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin keinem Koalitionspoker zum Opfer fallen dürfe. „Die CDU-geführte Bundesregierung wusste, wie wichtig die B10 für unsere Region ist. Nun ist es an der SPD und auch der FDP, im Bund zu zeigen, ob auch ihnen meine Region, unsere Heimat wichtig ist“, so Reichert weiter.

Der CDU-Abgeordnete hat in Mainz auch bei der geplanten LKW-Rastanlage bei Wilgartswiesen nachgehakt. „Auch bei diesem Projekt möchte ich den Sachstand und den Zeitplan wissen. Es wird Zeit, dass dieses Projekt endlich Formen annimmt und mit dem Bau begonnen wird.“ so Reichert abschließend.