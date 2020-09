Am Sonntag, 13. September, sind die Bürger der Verbandsgemeinde Hauenstein zur Wahl ihres Verbandsbürgermeisters aufgerufen. Fünf Kandidaten bewerben sich um das neu zu besetzende Amt.

7432 Wahlberechtigte sind am Sonntag zur Wahl aufgerufen, wie der Geschäftsführende Beamte der VG-Verwaltung, Gerold Bernhart, auf Nachfrage mitteilte. Sie können, wenn alles wie geplant läuft, noch am gleichen Abend auf der Homepage der Verbandsgemeinde die Entwicklung in den 14 Stimmbezirken verfolgen und dort am Ende auch das vorläufige amtliche Ergebnis der Wahl finden. Bestätigen muss dieses dann offiziell der Wahlausschuss, der am Montag um 18 Uhr tagen wird.

Wie gewohnt werden die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Auch die Örtlichkeiten werden die bei Wahlen üblichen sein – mit Ausnahme von Schwanheim, wo das Wahllokal in die Hubertushalle verlegt wurde. Einige Neuerungen wird es coronabedingt für die Wähler dennoch geben. Denn auch für die Wahl musste ein Hygienekonzept erarbeitet werden.

Nur eine Laufrichtung im Wahllokal

Danach wird es etwa eine „Einbahnregelung“ geben in den Wahllokalen, damit der vorgegebene Mindestabstand eingehalten werden kann. Darauf verweisen dann Markierungen – ähnlich wie im Supermarkt, so Gerold Bernhart. Und auch für das Wahllokal gibt es dann eine maximal zulässige Personenzahl. Dafür, dass die Regeln eingehalten werden, sorgen vor Ort zusätzliche Helfer. Insgesamt, sagt Bernhart, seien dadurch auch mehr Wahlhelfer im Einsatz. Diese schützten sich dann mithilfe von Plexiglas.

Apropos Schutz: Maskenpflicht herrscht in den Gebäuden bis zum Betreten des Wahllokals. Drinnen muss dann aber der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden – wegen des Verhüllungsverbotes.