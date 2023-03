Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen deutlichen Wahlsieg bei einer herausragenden Wahlbeteiligung feierte am Sonntagabend Philipp Andreas. Mit 113 Stimmen (67,7 Prozent) wurde er zum neuen Ortsbürgermeister von Hilst und Nachfolger des im Sommer zurückgetretenen Michael Ehrgott gewählt.

227 Hilster waren wahlberechtigt, 168 haben ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 74 Prozent. 93 Hilster wählten vorab per Brief, 75 gaben ihre Stimme am Sonntag persönlich