Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Patrick Weißler (37) lebt mit seiner Familie in Schwanheim und arbeitet als Lehrer für Deutsch und Latein in Speyer in der Erwachsenenbildung. Er ist Ortsbeigeordneter in Schwanheim, gehört aber keiner Partei an. Bei der Bürgermeisterwahl tritt er als unabhängiger Kandidat an, wird jedoch unterstützt von der FWG der Verbandsgemeinde.

Warum er angetreten ist

Seine Einstellung, stellt er fest, sei schon immer gewesen, Verantwortung zu übernehmen, seit Schulzeiten. Und gerade in schwierigen Zeiten dürfe