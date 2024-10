Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat in der vergangenen Woche die Verkehrsprognose 2040 vorgestellt. Die Gutachter gehen davon aus, dass der Individual- und der Güterverkehr auf der Straße nicht weniger wird.

„Das Ergebnis der Fachleute ist klar und nicht interpretierbar. Auf absehbare Zeit bleibt der Gütertransport und der Individualverkehr auf der Straße eindeutig das dominierende Verkehrsmittel und es wird in diesem Bereich zu weiteren Zuwachsraten kommen“, schreibt BI-Vorstand Erich Weiss in einer Stellungnahme. „Auch der Verkehr auf der B10 wird zunehmen und das auf einer Straße, die seit vielen Jahren die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht hat. Staus, Unfälle und Sperrungen sind das Ergebnis dieser Überlastung und können nur durch einen zeitnahen Ausbau der B10 zwischen Hinterweidenthal und Godramstein dauerhaft und zuverlässig beseitigt werden“, so Weiss.

Die Region Südwestpfalz benötige wirtschaftliche Impulse, die von einer ausgebauten B10 ausgehen könnten. Die BI ruft deshalb die Naturschützer dazu auf, die Vorteile dieses Bauprojektes anzuerkennen. Gleichzeitig appelliert die BI an die Politik, „die weitere Ausbauplanung mit Hochdruck voranzutreiben“, teilte Weiss mit.