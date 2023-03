Unerwartet lebhaft verlief der Bürgertreff in Wallhalben am Dienstag beim Informationsabend „Zukunfts-Check Dorf“.

Mehr als 40 interessierte Bürger zeigten sich bereit, sich dafür einbringen zu wollen, dass die Mühlentalgemeinde ihre Zukunft nicht verschläft, sondern aktiv mitgestaltet. Darum wurden auch gleich drei Arbeitskreise für künftige Mitstreiter zugunsten eines noch lebenswerteren Wallhalben gebildet.

All die an diesem Abend gesammelten Ideen und auch die – durchaus erwünschten – kritischen Fingerzeige zu sichtbaren Fehlentwicklungen haben letztlich ein Ziel: den langfristigen Erhalt des Dorfes mit vielen Annehmlichkeiten des Alltags, dazu die dauerhafte Stärkung der Dorfgemeinschaft in einem gesunden Wohnumfeld. Landrätin Susanne Ganster, Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard und Verbandsbürgermeister Patrick Sema zeigten sich vom großen Besucherzuspruch begeistert. Bereits 20 weitere solcher Auftaktveranstaltungen hatte es zuvor andernorts im Landkreis gegeben.

Es fehlt ein Baugebiet

Auf grünen Kärtchen notierten Teilnehmer der Veranstaltung, was sie am Mühlendorf besonders schätzen: Aufgezählt wurden viele Annehmlichkeiten, da es nicht an Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke, Arzt, Tankstelle, Handwerkern, Werkstätten, Kindergarten und Schule fehle. Es gab aber auch zahlreiche Anregungen auf roten Kärtchen, was sich im Dorf zum Besseren verändern könne: So fehle es an einem Baugebiet, die Marbachhütte müsse saniert werden, und man wünsche sich einen attraktiven Kinderspielplatz und einen verschönerten Dorfplatz.

Mathias Rebmann von der Kreisverwaltung, der die Gemeinden bei dieser umfassenden Dorfentwicklung begleitet, stellte das Projekt ausführlich vor. In den kommenden neun bis zwölf Monaten sollen die Arbeitskreise ihre Vorstellungen und Wünsche konkretisieren, damit sich am Ende ein Dorferneuerungskonzept (DEK) ergibt, das auf ein eventuell bereits vorhandenes aufbaut oder es gezielt fortschreibt. Fehlt so eine Handlungsanleitung bisher, dann seien die 21 Gemeinden im Landkreis Südwestpfalz, die sich an dieser Projektmanagement-Idee beteiligen, bereits Gewinner, erklärte Rebmann. Der „Zukunfts-Check Dorf“ könne dazu beitragen, eingeschlichene Fehlentwicklungen zu korrigieren.

Arbeitskreise starten im Mai

Daher werden sich in Wallhalben zukünftig die Arbeitskreise „Infrastruktur und Nahversorgung“, „Dorfleben und Dorfgemeinschaft“ und „Bauen und Innenentwicklung“ zugunsten einer sinnvollen Veränderung für ein wertvolles und zufriedenes Wohnen im Dorf einsetzen.

Wer am Dienstagabend zum ersten Treffen nicht kommen konnte, kann sich trotzdem noch in einen oder mehreren Arbeitskreisen einbringen. Die nächste Zusammenkunft ist für Donnerstag, 25. Mai 2023, 18.30 Uhr, im Ludwig-Katz-Haus vorgesehen. Insgesamt haben 42 Dörfer im Landkreis Südwestpfalz ihre Bereitschaft angemeldet, eine solche Dorfanalyse vorzunehmen, um ein Bewusstsein für eine hoffnungsvolle Zukunft zu entwickeln.

Info

Weitere Informationen zum Thema gibt es für die Bewohner der Dörfer im Landkreis unter www.kek-suedwestpfalz.de, unter m.rebmann@lksuedwestpfalz.de oder Telefon 06331 809-396.