Die Contwiger Gemeindebücherei verleiht auch während des Lockdowns Bücher und DVDs und nimmt neue Benutzer auf.

„Auch wir sind in der Lage, während des Lockdowns Ausleihen vorzunehmen“, schreibt die frühere Büchereileiterin Heidrun Hiller. Die Leser können während der Ausleihzeiten dienstags von 16 bis 17 Uhr, mittwochs von 17 bis 18 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr Kontakt zur Bücherei aufnehmen, ans ebenerdige Fenster am evangelischen Gemeindehaus in der Bergstraße kommen oder unter 06332/569106 anrufen und Bücher bestellen. „Wir packen Päckchen oder Tüten mit Ihren Wünschen“, verspricht Hiller.

Im Internet unter bibkat.de oder per App für Android oder iOs kann man den Bestand einsehen und Bücher auswählen und zum Abholen bestellen. Dazu braucht man die Lesernummer, die auf der Büchereikarte steht, und ein Passwort, das man von der Bücherei bekommt. Unter gemeindebuecherei.contwig@gmx.de erreicht man die Bücherei per E-Mail.

Wer noch keine Benutzerkarte hat, kann sich ein Anmeldeformular zuschicken lassen. Neben Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bietet die Contwiger Bücherei Hörbücher, Gesellschaftsspiele und Filme auf DVD – alles zusammen 7600 Titel.

„Bücher, die nicht in unserem Bestand sind, können wir innerhalb einer Woche per Fernleihe über das Landesbibliothekszentrum besorgen“, schreibt Heidrun Hiller. Anmeldung und Ausleihe sind kostenlos, wer die Ausleihe überzieht, zahlt Mahngebühren.