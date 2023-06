Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ausrangierte Telefonzellen werden zu Bücherboxen umgebaut – das sieht man seit Jahren in vielen Dörfern. Manche Telefonzellen aber können selbst eine interessante Geschichte erzählen – so wie die rubinrote in Münchweiler, die einen langen Weg hinter sich hat. Für den Glockenschlag des Londoner Big Ben, der beim Türöffnen erklingt, gibt es einen guten Grund.

Die englische Telefonzelle steht in der Straße Am Herdpfad und wird von Annette Glade bestückt und betrieben. Sie ist ein Bücherwurm und liebt Werke aus allen