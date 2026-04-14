Am Dienstagmorgen hats am Contwiger Bahnübergang gekracht. Drei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, die Feuerwehr war auch im Einsatz.

Ein Anwohner hatte den Unfall am Dienstagmorgen der Polizei gemeldet. Gegen 6.50 Uhr fuhren zwei Autos an der Einmündung Bahnhofsstraße zur Hüttenstraße ineinander − nur wenige Meter vom Bahnübergang entfernt. Die Polizei schildert den Unfallhergang so: Ein Auto ist aus Richtung Outlet gekommen, wollte kurz vorm Bahnübergang nach links in die Hüttenstraße abbiegen. Dabei übersah dessen Fahrer ein ihm entgegenkommendes Auto, das in Richtung Outlet unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt, sie wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos hat der Airbag ausgelöst, zudem sind Betriebsstoffe ausgelaufen, die die Feuerwehr sichern musste. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50.000 Euro, die Bahnhofstraße war eine Stunde gesperrt. Der Bahnübergang und die Bahnverbindung waren nicht betroffen.